Haftbefehl gegen Puigdemont : Warum die Justiz in SH über Spaniens Innenpolitik entscheidet

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) sieht Puigdemont vor einem klaren rechtsstaatlichen Verfahren. In der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ betonte sie am Sonntagabend, zunächst liege dieses Verfahren in den Händen der schleswig-holsteinischen Behörden. Die „ersten Schritte“ seien „rein juristische“, sagte die SPD-Politikerin.

Nach Ansicht des CDU-Europaabgeordneten Elmar Brok sollte sich Puigdemont in Spanien vor Gericht verantworten. „Puigdemont hat eindeutig gegen spanisches Recht und gegen die Verfassung verstoßen“, sagte Brok der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Ihm ist zu raten, die Sache friedlich zu beenden.“ Brok forderte die Katalanen auf, ihre Autonomiebestrebungen zu begraben. „Ich würde den Katalanen raten, ihr Streben nach Unabhängigkeit aufzugeben, denn es ist völlig aussichtslos.“

Die Linke forderte, Puigdemont sofort wieder frei zu lassen. Die Festnahme sei eine „Schande“, erklärte der europapolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Andrej Hunko. „Puigdemont wurde auf Grundlage des EU-Haftbefehls festgenommen, weil er in Spanien wegen ,Rebellion' angeklagt ist.“ Rebellion sei aber kein europäischer Straftatbestand und gehöre nicht zu den 32 Delikten, nach denen auf Grundlage des EU-Haftbefehls ausgeliefert werden muss.

Im Bundestag will die Linke den Rechtsausschuss und den Auswärtigen Ausschuss einberufen. Entsprechende Sondersitzungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt hat die Linksfraktion am Montag beantragt. „Dass nun ein Gericht in Schleswig-Holstein über die Zukunft Kataloniens mitentscheiden soll, ist ein Witz“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch. „Die Diskussion um den Status Kataloniens ist eine politische, keine juristische und sollte in Spanien unter Mithilfe der EU geführt werden und nirgends sonst.“

FDP-Vize Wolfgang Kubicki, ein erfahrener Jurist, schloss in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland aus, dass es zu einer Auslieferung wegen dieses Straftatbestands kommen wird. Eine Auslieferung aus anderen Gründen sei aber natürlich denkbar.

Grünen-Chef Robert Habeck wirbt für eine Vermittlerrolle der EU im Konflikt zwischen Madrid und der katalanischen Unabhängigkeitsregierung. Eine politische Einmischung in den juristischen Prozess nach der Verhaftung des Separatistenführers verbiete sich, sagte er am Montag in Berlin. Für die offenen Fragen in diesem Fall gebe es Rechtsnormen. Es sei aber Aufgabe der Politik, den Konflikt um Katalonien zu lösen. Da sei auch die EU gefragt, zu vermitteln, wenn die Konfliktparteien das wollten. Sie könnte eher als Nationalstaaten als „neutraler Schiedsrichter“ angesehen werden.

Der Schleswig-Holsteiner Habeck brachte als mögliches Modell die gegenseitige Anerkennung und Unterstützung von dänischen und deutschen Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzgebiet ins Spiel. Eine Lösung setze aber den Willen der Konfliktparteien voraus.