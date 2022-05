Kommentar : Warum der Russen-Öl-Boykott das Gegenteil des Ziels bewirken kann

Die EU will die Einfuhr von Öl und Ölprodukten unterbinden, um Russland zu schaden. Die offene Frage ist, ob sie damit bewirkt, was sie bezweckt. Es sieht nicht so aus.

Derzeit nehmen der Kreml und seine Konz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.