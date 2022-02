Naher und Mittlerer Osten : Warnung vor „Kettenreaktion“ bei Atombewaffnung Irans

Der saudi-arabische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan al-Saud hat vor einer „Kettenreaktion“ im Nahen und Mittleren Osten gewarnt, wenn es nicht gelingt, den Bau einer iranischen Atombombe zu verhindern.

In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur machte er deutlich, dass dann auch andere Staaten der Region eine atomare Bewaffnung anstreben könnten. „Man kann nicht sicher sein, was danach kommt an Eskalation“, sagte er. Der Außenminister forderte die internationale Staatengemeinschaft daher auf, den Iran auch bei einem erfolgreichen Abschluss der V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.