65 Flüge von und nach Hamburg betroffen : Warnstreiks im öffentlichen Dienst: In Bremen ruht der Flugverkehr

Verdi erhöht den Druck: 90.000 Lufthansa-Kunden sollen an diesem Dienstag von Flugausfällen betroffen sein.

von dpa

10. April 2018, 09:57 Uhr

Berlin | Mit Ausfällen bei Flügen und Bahnen hat am frühen Dienstagmorgen ein massiver Warnstreik im öffentlichen Dienst begonnen. Die Lufthansa strich für diesen Dienstag rund 800 Flüge. Bestreikt werden die Flughäfen in Frankfurt am Main, München, Köln und Bremen. 90.000 Passagiere sollen von den Ausfällen betroffen sein. In Nordrhein-Westfalen seien vorsorglich mehr als 70 Flüge gestrichen worden, teilte ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn mit. Über diese Annullierungen hinaus rechnete der Airport mit weiteren Einschränkungen. An den einstmals staatlich betriebenen Airports werden noch zahlreiche Beschäftigte nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt.

Verdi will mit den Streiks kurz vor der dritten Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst den Druck erhöhen. Die Gespräche sind am 15. und 16. April in Potsdam. Die Gewerkschaft fordert für bundesweit rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigte sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

Am Flughafen Bremen ging schon seit 07.30 Uhr nichts mehr: Die Flughafenfeuerwehr rief zur Arbeitsniederlegung auf, deshalb ruhte aus Sicherheitsgründen der gesamte Flugverkehr. In Hannover werden den Tag über voraussichtlich neun Verbindungen betroffen sein, wie Flughafen-Sprecherin Malisa Becker sagte. Weil der Streik frühzeitig angekündigt worden sei, hätten sich viele Fluggäste wohl vorher um alternative Transportmittel gekümmert, sagte die Sprecherin. Es seien am Morgen kaum gestrandete Reisende am Flughafen Hannover gewesen. Lufthansa-Fluggäste können ihr Ticket gegen eine Bahnkarte umtauschen oder ihren Flug kostenlos verschieben.

Auch im Nahverkehr der Städte in NRW wurden Verbindungen gestrichen. „Heute fahren keine Bahnen“, warnten etwa die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) ihre Kunden per Laufband. Mehrere Städte kündigten zudem an, dass Kitas geschlossen bleiben müssen. Daneben können etwa auch die Müllabfuhr, Sparkassen, Stadtverwaltungen, Krankenhäuser und auch der Schiffsverkehr von dem Warnstreik betroffen sein. Die Auswirkungen sind abhängig davon, wie viele Beschäftigte sich tatsächlich beteiligen.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi starten voraussichtlich die Hälfte aller Flüge am Airport in München verspätet oder gar nicht. Wie eine Lufthansa-Sprecherin am Montag bestätigte, strich das Unternehmen an Deutschlands zweitgrößtem Airport vorab insgesamt 240 Inlands- und Auslandsflüge. Etwa 500 Mitarbeiter der Fluggesellschaft, der Flugzeug- und Gepäckabfertigung und der Sicherheitsgesellschaft wollten ab dem frühen Morgen den ganzen Tag über streiken. Ab 9 Uhr sollte es eine Kundgebung auf der Freifläche zwischen Terminal 1 und 2 geben.

Entschädigung Ein Streik des Bodenpersonals am Flughafen ist laut der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein Fall von höherer Gewalt. Reisenden steht keine Entschädigung nach der EU-Fluggastrechte-Verordnung zu, wenn ihr Flug streikbedingt ausfällt oder sich um mehr als drei Stunden verspätet. Das gilt aber nur unter der Bedingung, dass die Fluggesellschaft alles in ihrer Macht Stehende unternimmt, um die Folgen des Streiks zu minimieren. Außerdem muss sie eine alternative Beförderung ermöglichen, zum Beispiel durch die Umbuchung auf einen anderen Flug. Fällt ein Flug definitiv aus oder ergibt sich eine Verspätung von mehr als fünf Stunden, kann der Kunde auch sein Ticket zurückgeben und bekommt sein Geld zurück.

Beschäftige aus den Bereichen Flugzeugabfertigung und Flughafenfeuerwehr legten am Morgen in Frankfurt/Main die Arbeit nieder. Außerdem sei die Flugsicherheitskontrolle betroffen, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. „Das ist auch das, wodurch wir die extremsten Einschränkungen erwarten.“ Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten dazu aufgefordert, von 5 Uhr bis 18 Uhr die Arbeit niederzulegen. Am Berliner Flughafen Tegel fallen rund 70 Inlandsflüge am Dienstag aus.

Auch am Flughafen Leipzig/Halle (Sachsen/Sachsen-Anhalt) sind 18 Flüge gestrichen worden. Grund dafür waren die Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen in Frankfurt am Main, München, Köln und Bremen, wie die Mitteldeutsche Airport Holding am Dienstagmorgen mitteilte. Betroffen waren die Linien Lufthansa und Eurowings. Reisende, die einen solchen Flug gebucht hatten, sollen sich mit der zuständigen Airline in Verbindung setzen. Die Ausstände an den Flughäfen sollen auf Dienstag beschränkt sein.

Betroffen ist auch der Flughafen in Hamburg. Rund 65 Inlandsflüge seien voraussichtlich betroffen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. 33 Flüge aus Frankfurt, Köln und München werden demnach nicht in Hamburg landen, da an diesen Flughäfen gestreikt wird. Außerdem können 32 Flugzeuge nach Frankfurt, Köln und München nicht starten. Von den Streiks in Bremen und Köln sind Reisende in Hamburg nach Angaben des Hamburg Airports nicht betroffen.

+++ Hinweis für Passagiere aus und nach Frankfurt, München, Köln: Aufgrund des Verdi-Streiks an den dortigen Flughäfen kann es am Dienstag, 10. April 2018, zu Flugstreichungen kommen. Bei Streichungen und Umbuchungen wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Fluggesellschaft. +++ pic.twitter.com/qBU4iIyZ1g — Hamburg Airport (@HamburgAirport) 9. April 2018

Verdi verteidigt Warnstreiks als „deutliches Signal an die Arbeitgeber“

Die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund dbb kündigten bis Freitag allerdings weitere bundesweite Warnstreiks im gesamten öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen an. Betroffen sein sollen unter anderem Kitas, der Nahverkehr und die Müllabfuhr.

Vor Beginn der Warnstreiks hat der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, die Ausstände verteidigt. „Mit der massiven Ausweitung der Streiks setzen wir in dieser Woche deutliche Signale an die Arbeitgeber“, sagte Bsirske in Berlin.

An die Adresse der Arbeitgeber sagte Bsirske: „Wir erwarten, dass sie in der dritten Verhandlungsrunde ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen und damit eine gute Lösung am Verhandlungstisch ermöglichen.“ Die wahrscheinlich abschließende Verhandlungsrunde beginnt an diesem Sonntag in Potsdam. Am 17. April soll es ein Ergebnis geben.

Der kommunale Arbeitgeberverband VKA hatte den Gewerkschaften vorgeworfen, weniger die Arbeitgeberseite als die Bevölkerung unter Druck zu setzen. Der Arbeitgeberverband BDA warf den Gewerkschaften eine massive Schädigung der Volkswirtschaft vor.

Ab diesem Dienstag haben die Gewerkschaften unter anderem folgende weitere Warnstreiks geplant: