Tarifkonflikt : Warnstreiks an Universitätskliniken in NRW

In Nordrhein-Westfalen haben die Warnstreiks an den Universitätskliniken begonnen. In Oberhausen werden sich schätzungsweise 500 bis 800 Teilnehmende zu einer zentralen Versammlung treffen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Dienstag mitteilte.

Die Gewerkschaft hatte am Montag die Beschäftigten der sechs Universitätskliniken zu Warnstreiks am Dienstag und Mittwoch aufgerufen. Hinter dem Streik steht die Forderung nach einem Tarifvertrag Entlastung, auf die die Arbeitgeber laut Verdi bislang nicht reagiert haben. Ab Mai könnten unbefristete Streiks folgen....

