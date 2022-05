Tarifkonflikt : Warnstreiks an Hamburger Kitas und im Ganztag an den Schulen

Wegen eines Warnstreiks an Hamburger Kitas und im Ganztag an den Schulen müssen sich zahlreiche Eltern am Mittwoch eine Alternative für die Betreuung ihrer Kinder suchen. Die Gewerkschaft Verdi hat die pädagogischen Beschäftigten der Einrichtungen der Elbkinder, der Rudolf-Ballin-Stiftung, des Studierendenwerks, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Hamburger Schulvereins und der Asklepios Kitas aufgerufen, im Rahmen eines bundesweiten Streik- und Aktionstags die Arbeit niederzulegen.

Zum Auftakt am Morgen (9.00 Uhr) ist ei...

