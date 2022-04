Präsidentschaftswahl : Wahl startet in ersten französischen Überseegebieten

Wer wird Frankreichs Präsident? In einigen Gebieten in Übersee wird aufgrund der Zeitverschiebung bereits heute abgestimmt. Auf Saint-Pierre und Miquelon öffnen in wenigen Stunden die Wahllokale.

Die entscheidende Endrunde der französi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.