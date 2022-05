Deutsche Bahn : Vorverkauf für 9-Euro-Monatsticket beginnt im HVV

Der Vorverkauf für das vergünstigte 9-Euro-Monatsticket im Juni, Juli und August startet am Freitag im Hamburger Verkehrsverbund (HVV). Erhältlich ist es laut HVV dann über die HVV App, im HVV Onlineshop, an fast allen Servicestellen und in vielen Bussen im Hamburger Umland. An Fahrkarten-Automaten, in Hamburger Bussen und in der HVV switch-App sei das Sonderticket erst ab 1. Juni zu bekommen.

Es ist bundesweit im Nah- und Regionalv...

