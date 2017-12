Vor Abschiebung: Großfamilie flieht ins Kirchenasyl

von Margret Kiosz

erstellt am 15.Dez.2017 | 08:35 Uhr

Überraschende Wende im Fall Großbarkau: Die tschetschenische Großfamilie, die sich vor einer Woche gewaltsam der Abschiebung widersetzte, befindet sich seit Sonntag im Kirchenasyl. Das bestätigte gestern der Sprecher des Kreises Plön. Die Überführung der seit Mitte November ausreisepflichtigen siebenköpfigen Familie – darunter ein leukämiekrankes Kind – nach Polen im Rahmen des Dublin-Verfahrens ist damit gescheitert. Die Drei-Monats-Frist für die Überstellung in das eigentlich zuständige EU-Land endete am 12. Dezember. Das bedeutet: Das Asylverfahren geht jetzt in deutsche Zuständigkeit über.

„Dieser Fall wird sicher erneut die Diskussion entfachen, wie weit das Kirchenasyl gehen darf und was es für das Verständnis unseres Rechtsstaates bedeutet, wenn das Kirchenasyl eine rechtlich abschließende Entscheidung aushebelt“, sagte Landrätin Stephanie Ladwig gestern.

Wie berichtet hatten sich drei Familienangehörige durch Flucht der Abschiebung entzogen. Dabei hatte der Vater körperliche Gewalt gegen eine Polizistin ausgeübt und sie verletzt. Der Kreis Plön hatte anschließend Behauptungen des Flüchtlingsrates über angeblich rabiates Vorgehen der Ausländerbehörde scharf zurückgewiesen. Auch der Personalrat des Kreises bedauert verbale Attacken auf Mitarbeiter, die durch ihre Tätigkeit ohnehin emotional stark belastet seien.

Mit Hilfe von Pastoren versuchen immer mehr Flüchtlinge, ihre rechtskräftige Abschiebung zu verhindern. Bis November wurden in Schleswig-Holstein bereits 103 Fälle gemeldet. Der Plöner CDU-Abgeordnete Werner Kalinka erinnerte gestern im Landtag daran, dass „niemand über dem Gesetz steht – auch die Kirchen nicht“. Wenn Gerichte abschließend entschieden und Ärzte die Transportfähigkeit attestiert hätten, könne man nicht so tun, als sei der Einzelfall nicht intensiv geprüft worden. Innen-Staatssekretär Torsten Geerdts verurteilte die Gewaltanwendungen gegenüber Polizeibeamten „in aller Schärfe“. Diese handelten „nach Recht und Gesetz und haben ebenfalls Anspruch auf körperliche Unversehrtheit“.

Die Nordkirche rechtfertigt das Handeln ihrer Kirchengemeinde. Sprecher Stefan Döbler sagte: Die für den 11. Dezember erneut angekündigte Abschiebung „hätte eine Familientrennung bedeutet, da der Familienvater sich in stationärer Behandlung befand“. Nach Informationen unserer Zeitung soll der erste Abschiebeversuch am vergangenen Freitag bei dem Mann ein altes Trauma wieder ausgelöst haben. Leitartikel Seite 2