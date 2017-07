«Dieser Verlust wiegt schwer» : Von der Leyen gedenkt toter Soldaten in Mali

vergrößern 1 von 8 Foto: Britta Pedersen 1 von 8















Bei dem Absturz eines Bundeswehrhubschraubers in Mali sind nach Angaben von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen erfahrene Soldaten ums Leben gekommen.

Bei den beiden Soldaten handle es sich um «zwei Kameraden, die hochgeschätzt waren, professionell, erfahren. Die Soldaten haben zu ihnen aufgeschaut», sagte die CDU-Ministerin im Camp Castor in Gao. «Dieser Verlust wiegt schwer.»

Seit Jahren ist kein Soldat der Bundeswehr mehr im Einsatz gestorben - am Mittwoch waren zwei Deutsche mit einem Hubschrauber abgestürzt und ums Leben gekommen. Die Ursache ist noch unklar, erste Ermittlungen deuten auf technische Probleme hin.

Von der Leyen nahm ihre Särge am Samstagabend in Köln feierlich in Empfang - und machte sich danach direkt auf in das Krisenland. Die Reise der Ministerin nach Westafrika war schon mehrere Wochen lang geplant - allerdings wurde sie wegen des Unglücks vorgezogen und verlängert.

Von der Leyen nahm am Sonntag im Camp Castor, wo die Truppe stationiert ist, an einem Feldgottesdienst mit rund deutschen 100 Soldaten teil. Sie sagte, sie sei nach Mali geflogen, «weil ich nah bei ihnen sein wollte nach dem schrecklichen Absturz». Sie wolle «Raum und Zeit für viele Gespräche schaffen». Zudem wolle sie die Luftfahrtexperten der Bundeswehr sprechen, die derzeit die Ursache des Unglücks vor Ort erforschen. Einen von zwei Flugschreibern haben sie bereits entdeckt. Von der Leyen sagte, es sei wichtig, die Ursache mit der gebotenen Sorgfalt zu untersuchen.

Sie wolle mit den Soldaten aber nicht nur über das Unglück, sondern auch über die Mission Minusma sprechen. «Ich bin hier um ihnen auch den Rücken zu stärken.» Mali ist mittlerweile nach Afghanistan der zweitgrößte Einsatz der Bundeswehr. Mehr als 890 Soldaten der Bundeswehr sind in der ehemaligen Rebellenhochburg Gao stationiert.

Der Einsatz der Vereinten Nationen sei entscheidend für die Stabilität in Afrika, habe aber auch Auswirkungen auf die Stabilität in Deutschland und Europa, sagte von der Leyen. «Es ist eine der wichtigsten, aber auch eine der gefährlichsten Missionen der Vereinten Nationen. Der deutsche Beitrag ist ein wichtiger Pfeiler, unverzichtbar.»

Der Norden des armen westafrikanischen Landes geriet 2012 nach einem Militärputsch vorübergehend in die Hände islamistischer und anderer Rebellengruppen. Sie konnten erst nach einer Intervention französischer Streitkräfte zurückgedrängt werden. Die UN-Mission soll nun zur Umsetzung eines Friedensabkommens zwischen Regierung und Rebellen von 2015 beitragen. Deutschland stellt hochwertiges Gerät wie Drohnen und Hubschrauber samt Personal.

Nach dem Besuch im Camp will von der Leyen auf der mehrtägigen Reise zahlreiche politische Gespräche unter anderem mit den nigrischen und malischen Staatspräsidenten und Verteidigungsministern führen. Auch die französische Verteidigungsministerin Florence Parly will sie treffen.

von dpa

erstellt am 30.Jul.2017 | 16:01 Uhr