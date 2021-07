EU-Ratsvorsitz : Von der Leyen ermahnt slowenischen Regierungschef

Beobachter sorgen sich um die Unabhängigkeit der Justiz und der Medien in Slowenien. Das kleine Land übernimmt nun den Ratsvorsitz der EU - Ursula von der Leyen richtet einen Appell an Janez Jansa.

Ljubljana | Überschattet von scharfer Kritik an Regierungschef Janez Jansa hat Slowenien am Donnerstag den alle sechs Monate wechselnden EU-Ratsvorsitz übernommen. Die frühere jugoslawische Teilrepublik will sich in ihrer Präsidentschaft unter anderem für schnellere Fortschritte bei EU-Beitrittsgesprächen mit den noch nicht aufgenommenen Balkanländern einsetze...

