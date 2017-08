Özoguz-Beleidigung durch AfD-Politiker : Volksverhetzungs-Vorwurf: Alexander Gauland nimmt es gelassen

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Kappeler 1 von 1

Berlin | Der AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland hält Vorwürfe der Volksverhetzung wegen seiner Angriffe auf Staatsministerin Aydan Özoguz (SPD) für „völlig verfehlt“. Eine entsprechende Anzeige des früheren Bundesrichters Thomas Fischer nimmt Gauland gelassen: „Soll er machen“, sagt am Dienstag auf Fragen von Lesern des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) in Berlin.

Özoguz, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung ist, hatte im Mai in einem Gastbeitrag für den „Tagesspiegel“ geschrieben, „eine spezifisch deutsche Kultur ist, jenseits der Sprache, schlicht nicht identifizierbar“. Gauland reagierte mit den Sätzen: „Das sagt eine Deutschtürkin. Ladet sie mal ins Eichsfeld ein, und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her, und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können.“

„Nach meiner Ansicht besteht der Tatverdacht einer Volksverhetzung“ gemäß § 130 Abs. 1 des Strafgesetzbuches, schreibt Fischer nach Spiegel-Informationen in der Anzeige. „Am Vorsatz des Beschuldigten, der promovierter Jurist mit zwei Staatsexamen ist, kann kein ernsthafter Zweifel bestehen.“ Gaulands Aussage, er habe spontan formuliert, werde durch den Videomitschnitt seiner Rede und durch seine je nach „propagandistischem Bedarf wechselnden öffentlichen Einlassungen“ widerlegt, schreibt Fischer weiter.

Gaulands Äußerung, er hoffe, die Deutsch-Türkin Özoguz in Anatolien entsorgen zu können, stellt für Fischer eine „ersichtlich allein an der ethnischen Herkunft der Person ausgerichtete Aufforderung dar“. Die SPD-Bundestagsabgeordneter stehe in diesem Fall als Repräsentantin einer Gruppe, die nach der Auffassung des AfD-Politikers nicht nach Deutschland gehöre, so der Jurist Fischer. Damit liege der Tatbestand einer Volksverhetzung nahe.

Thomas Fischer geht zudem gegen Gauland vor aufgrund des „Verdachts einer Verletzung der Menschenwürde durch Beschimpfen und böswilliges Verächtlichmachen“ (§ 130 Absatz 1 Nr. 2). Die Aussagen Gaulands zur Staatsministerin Özoguz hätten „unabhängig von einer ohne Zweifel zulässigen Kritik an ihrer Aussage über die deutsche Kultur - die Gruppe der Deutsch-Türken betroffen.“ Diese Schmähung sei ersichtlich allein auf die ethnische Zugehörigkeit der Betroffenen als Mitglied eines Teils der Bevölkerung gerichtet.

von Christin Lempfert/dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 10:01 Uhr