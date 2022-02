Bis Mai im Amt : Volker Bouffier tritt als Ministerpräsident von Hessen zurück

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat seinen vorzeitigen Rückzug angekündigt.

Er wolle sein Amt Ende Mai zur Verfügung stellen, sagte Bouffier am Freitag in Fulda. Mehr dazu in Kürze....

