Pandemie : Virologe zu Lockerungen: Maskenpflicht erhalten

Trotz weiter hoher Corona-Infektionszahlen hält Thomas Schulz, Virologe der Medizinischen Hochschule Hannover, die ab kommender Woche geplanten Lockerungen für unkritisch. „Aus meiner Sicht ist die einzige Maßnahme, die erhalten bleiben sollte, die Maskenpflicht“, sagte er der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag). „Sie sollte es weiterhin nicht nur in Bus oder Bahn, sondern auch in Geschäften geben. Sie bietet doch einen guten Schutz vor Ansteckung. Auch in Schulen wäre sie sinnvoll.“ Künftig sollen Masken nur noch in Pflegeheimen, Kliniken sowie Bussen und Bahnen vorgeschrieben sein.

Nach einem Bund-Länder-Beschluss sollen...

