Erste Wahlergebnisse : Viktor Orban behält mit Fidesz-Partei in Ungarn wohl die Macht

Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass Viktor Orban in Ungarn mit seiner rechtsnationalen Fidesz-Partei weiterregieren kann. Die Auszählung dauerte am Abend zwar noch an. Dass sich das Blatt für die vereinte Opposition noch wendet, erschien jedoch unwahrscheinlich.

Mehr in Kürze....

