Eigene Plattform : Vertrauter: Trump plant Rückkehr in soziale Medien

Twitter sperrte Donald Trump im Januar den Zugang. Doch der Ex-US-Präsident will bald wieder online gehen.

Palm Beach | Der von Twitter verbannte frühere US-Präsident Donald Trump will nach Angaben seines Vertrauten Jason Miller mit einer eigenen Plattform in die sozialen Medien zurückkehren. Er rechne „wahrscheinlich in rund zwei bis drei Monaten“ damit, sagte Miller - der Wahlkampfberater Trumps war - dem Sender Fox News. „Diese neue Plattform wird groß sein.“ Er ...

