Unklarheit über Gründe : Vermutlich weiterer Deutscher in der Türkei festgenommen

Seit der Entlassung Deniz Yücels aus türkischer Haft ist die Krise zwischen Berlin und Ankara abgeflaut. Dabei sind in der Türkei immer noch Deutsche hinter Gittern - nun vermutlich sogar noch einer mehr.

von dpa

13. April 2018, 15:35 Uhr

Istanbul (dpa) - Knapp zwei Monate nach der Freilassung des «Welt»-Korrespondenten Deniz Yücel soll in der Türkei ein weiterer deutscher Staatsbürger festgenommen worden sein. «Wir gehen derzeit von einer Festnahme Adil Demircis aus», hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin.

«Eine Bestätigung der türkischen Behörden über eine Festnahme steht aber noch aus», hieß es weiter. Man gehe davon aus, dass Demirci deutscher Staatsbürger sei.

Die bis vergangenen Dezember in der Türkei inhaftierte deutsche Journalistin Mesale Tolu schrieb auf Twitter, Adil Demirci «ist sowohl türkischer als auch deutscher Staatsbürger und war nur zum Urlaub in der Türkei». Demirci gehöre zu drei Mitarbeitern der linken Agentur Etha, die in der Nacht zum Freitag bei Polizeirazzien in Istanbul festgenommen worden seien.

Auch Tolu arbeitete bis zu ihrer Inhaftierung im April 2017 für die Etha. Sie war im Dezember aus der Untersuchungshaft entlassen worden, darf die Türkei aber nicht verlassen. Aus Demircis Umfeld hieß es, er lebe in Köln und sei Sozialwissenschaftler. Er wäre eigentlich am Samstag zurück nach Deutschland gereist. Demirci habe aus Deutschland frei für die Etha berichtet.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es: «Das Generalkonsulat versucht, mit Herrn Demirci in Kontakt zu treten, um ihn konsularisch betreuen zu können. Das Generalkonsulat steht mit der Familie und den türkischen Behörden in Kontakt.» Man kenne den Festnahmegrund nicht. «Insofern zählen wir Herrn Demirci derzeit nicht zu den deutschen Staatsangehörigen, die politisch inhaftiert sind.»

Aus politischen Gründen sind derzeit nach Angaben des Auswärtigen Amtes noch vier Bundesbürger in der Türkei in Haft. Bei einem davon handelt es sich um den 73-jährigen Doppelstaatsbürger Enver Altayli, die Namen der anderen drei sind nicht bekannt.

Altaylis Tochter Zehra Der sagte der Deutschen Presse-Agentur in Istanbul am Freitag, die Familie sei über den sich verschlechternden Gesundheitszustands des Vaters besorgt. Altayli leide an einer Schilddrüsen-Überfunktion. «Die Medikamente schlagen nicht mehr an, seine Werte sind sehr schlecht.» Ärzte befürchteten, dass die erhöhten Werte «unter anderem zu schwerwiegenden lebensbedrohlichen Herzproblemen» führen könnten.

Zehra Der sagte: «Meinem Vater geht es schlecht. Er müsste eigentlich stationär im Krankenhaus behandelt werden.» Die Behörden hätten allerdings zwei Anträge abgelehnt, ihn in ein Krankenhaus zu bringen. Sie hielten seinen Zustand nicht für ernst genug.

Im vergangenen Jahr war es wegen der Inhaftierung mehrerer Deutscher zu einer schweren Krise zwischen Berlin und Ankara gekommen. Altayli wurde am 20. August in Antalya festgenommen, wo die Familie eine Ferienanlage betreibt. Sechs Tage später wurde U-Haft wegen Terrorvorwürfen gegen ihn verhängt. Er sitzt im Hochsicherheitsgefängnis Sincan in Ankara. Seine Tochter sagte, die Familie stehe weiter in Kontakt mit der deutschen Botschaft.

Altayli wird verdächtig, für die Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen Straftaten begangen zu haben. Altayli weist alle Vorwürfe zurück. Die türkische Regierung macht Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.

Der «Welt»-Korrespondent Deniz Yücel war im Februar nach mehr als einem Jahr aus der U-Haft entlassen worden. Er reiste anschließend nach Deutschland aus. Das Auswärtige Amt warnt weiterhin vor willkürlichen Festnahmen in der Türkei.