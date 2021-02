Klimaschutz : USA offiziell wieder Mitglied des Pariser Klimaabkommens

US-Präsident Joe Biden will Amerika eigenen Aussagen zufolge zu einer führenden Nation beim Kampf gegen die Erderwärmung machen. Einen ersten wichtigen Schritt in diese Richtung hat er nun getan.

New York City | Nach dem Ausstieg unter Ex-Präsident Donald Trump sind die USA nun wieder offiziell Teil des Pariser Klimaabkommens. Mit Tagesanbruch am Freitag an der US-Ostküste vollzogen die Vereinigten Staaten nach Angaben der UN die Rückkehr in den historischen Ve...

