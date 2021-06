Vor G7-Gipfel : USA kündigen Spende von 500 Millionen Impfdosen an

Der Kampf gegen die Pandemie steht ganz oben auf der Prioritätenliste von US-Präsident Biden. Lag der Fokus zunächst auf dem eigenen Land, machen die USA zum Auftakt von Bidens Europareise eine weitreichende Ankündigung - und hoffen, dass andere Länder mitziehen.

Carbis Bay | Vor dem G7-Gipfel im englischen Cornwall sagt die US-Regierung eine Spende von 500 Millionen Impfdosen an Dutzende arme Länder der Welt zu. Nach Angaben des Weißen Hauses sollen die Dosen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech an 92 Länder mit niedrigem und niedrigem mittleren Einkommen sowie an die Afrikanische Union verteilt werden. 200 Millionen Dos...

