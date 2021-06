Biden-Regierung : USA bieten Nordkorea Gespräche ohne Vorbedingungen an

Nach dem Machtwechsel in Washington geht Nordkorea bisher nicht auf Geprächsangebote der USA ein. Joe Biden übt sich in Geduld - und hofft weiter auf eine positive Antwort.

Seoul | Im Streit ums nordkoreanische Atomwaffenprogramm bieten die USA dem weitgehend isolierten Land Gespräche ohne jede Vorbedingung an. Washington hoffe weiterhin, dass Pjöngjang positiv auf „unser Angebot, uns an jedem Ort, jederzeit, ohne Vorbedingungen zu treffen“, reagieren werde, sagte der US-Sonderbeauftragte Sung Kim am Montag in Südkoreas Haupt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.