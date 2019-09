Kritik an Nord Stream 2 : US-Vizepräsident Pence in Polen

Polens Präsident Duda hat US-Präsident Trump eingeladen, wegen des Hurrikans «Dorian» kam sein Vize Pence. Beim Treffen Dudas mit Pence dürfte es auch um die geplante Verstärkung der US-Truppen gehen - die Auswirkungen auf Deutschland haben könnte.

Avatar_shz von dpa

02. September 2019, 13:16 Uhr

US-Vizepräsident Mike Pence hat Polen für den Widerstand gegen die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 gelobt und Deutschland kritisiert.

Deutschland begebe sich mit Nord Stream 2 in Abhängigkeit von Russland, sagte Pence nach einem Treffen mit dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda am Montag in Warschau. Er danke Duda dafür, dass er sich gegen eine Abhängigkeit Europas von Russland in Energiefragen engagiere. Nord Stream 2 soll vom kommendem Jahr an Gas von Russland nach Deutschland liefern.

Die USA wollen ebenfalls überschüssiges Gas in Europa verkaufen. Das Flüssiggas aus den USA ist aber teurer als russisches Pipeline-Gas. Polen hat dennoch den Kauf großer Mengen von US-Gas vereinbart. Die Führung in Warschau ist - wie die US-Regierung - strikt gegen Nord Stream 2. Die USA erwägen Sanktionen wegen des Projekts.

Pence vertrat in Warschau US-Präsident Trump, der seinen Polen-Besuch wegen des Hurrikans «Dorian» kurzfristig abgesagt hatte. Duda hatte Trump bei einem Besuch im Weißen Haus im Juni zum Weltkriegsgedenken in Warschau eingeladen. Anstelle von Trump nahm Pence an der Gedenkfeier in der polnischen Hauptstadt 80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs teil. Pence wollte noch am Montag weiter nach Irland reisen. Anschließend sind Besuche des US-Vizepräsidenten in Island und Großbritannien geplant.