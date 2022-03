Rede in Warschau : US-Präsident Biden stellt Putins Macht offen in Frage

„Diktator“, „Schlächter“ oder „Tyrann“: US-Präsident Biden findet klare Worte für seinen russischen Amtskollegen Putin. Bei einer Rede in Warschau ging Biden sogar noch einen Schritt weiter.

US-Präsident Joe Biden hat angesichts des Ukraine-Kriegs den Wert der Demokratie beschworen und zugleich den Machtverbleib des russischen Staatschefs Wladimir Putins in Frage gestellt. „Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben“, sagte Biden am Samstagabend in einer Rede vor historischer Kulisse im Innenhof des Warschauer Königssch...

