Midterm Elections 2018 : US-Kongresswahlen live: Kommt der Denkzettel für die Republikaner?

Die Zwischenwahlen in den USA gelten als Fingerzeig für Donald Trump: Sind die Demokraten erfolgreich, können sie Initiativen der Republikaner blockieren. Verfolgen Sie hier die Wahlen ab Dienstagabend im Liveblog.

von dpa

04. November 2018, 08:49 Uhr

Washington | Am 6. November entscheiden die Wähler in den USA über alle 435 Abgeordnete im Repräsentantenhaus und über 35 Sitze im Senat. Doch neben diesen Wahlen im US-Bund werden auch 36 Gouverneure und tausende Abgeordnete in den Repräsentantenhäusern und Senaten der Bundesstaaten neu gewählt. Hinzu kommen Hunderte Volksabstimmungen in den Staaten oder auf lokaler Ebene. Mit aussagekräftigen Ergebnissen wird am frühen Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit (MEZ) gerechnet. Weiterlesen: Was Sie über die Midterms wissen müssen

Wir begleiten die Entwicklungen ab Dienstagabend im Liveblog: