„Aufgrund des politischen Drucks“ : Urlaub nach Flutkatastrophe: Familienministerin Anne Spiegel tritt zurück

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel tritt zurück. Das gab die Politikerin am Montagnachmittag in einer schriftlichen Erklärung bekannt.

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) stellt ihr Amt nach Kritik an ihrem Umgang mit der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz im Sommer 2021 zur Verfügung. Das teilte sie am Montag in Berlin mit. „Ich tue dies, um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen steht“, sagte Spiegel. Die Familienministerin stand bis zulet...

