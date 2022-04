Rücktrittsforderungen : Urlaub nach Flutkatastrophe: Empörung über Ministerin Spiegel

Familienministerin Anne Spiegel steht unter Rechtfertigungsdruck: Nach der Flutkatastrophe nahm sie, damals noch rheinland-pfälzische Umweltministerin, vier Wochen Urlaub.

Die ehemalige rheinland-pfälzische Umweltministerin und jetzige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat im Sommer 2021 kurz nach der Flutkatastrophe an der Ahr vier Wochen Familienurlaub in Frankreich gemacht. Einen entsprechenden Bericht der „Bild am Sonntag“ bestätigte der stellvertretende Regierungssprecher, Sebastian Kusche, am Sonntag de...

