Corona-Notbremse : Union und SPD verteidigen 165er-Wert für Schulschließungen

Die Bundes-Notbremse sieht für die meisten Maßnahmen eine kritische Inzidenz von 100 vor. Bei Schulen gilt allerdings ein erhöhter Schwellenwert. Lehrer protestieren - die Politik hält dagegen.

Berlin | Union und SPD haben den höheren Inzidenzwert von 165 für Schulschließungen in der Bundes-Notbremse verteidigt. Durch Vorrang bei Impfungen werde das „schulische Personal in Gänze zeitnah durchgeimpft sein“, heißt es in einem „Fragen- und Antwortkatalog“ unter anderem der CDU/CSU-Gesundheits- und Rechtspolitiker an die Mitglieder der Unionsfraktion....

