Impfpflicht: Ja oder Nein? : Uniklinik-Direktor: Ohne hohe Impfquote bleiben wir Geisel der Pandemie

20. Januar 2022, 01:00 Uhr

Sollte eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden? Der Direktor des Universitätsklinikums Essen schlägt einen abgestuften Prozess vor. Zunächst sollte alles dafür getan werden, die Impfquote zu steigern.

Impfpflicht ja oder nein? Diese Frage steht in Kürze zur Entscheidung an. Unsere Redaktion hat Vertreter verschiedener Disziplinen und Akteure mit breitem fachlichen und persönlichen Hintergrund um ihrer Einschätzung gebeten. Wir veröffentlichen die Beiträge in loser Folge. Heute spricht sich der Direktor des Universitätsklinikums Essen, Prof. Dr. Jochen A. Werner, dafür aus, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen, sollte sich die Impfquote innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht spürbar steigern lassen. Aus seiner Sicht ist die Impfung das zentrale Instrument zur Bekämpfung der Pandemie. Werner ist Direktor des Universitätsklinikum Essen und Mitglied der Leopoldina-Akademie für Naturforschung.

Rund ein Jahr ist es nun schon her, dass die damals anlaufende Impfkampagne als der große Hoffnungsträger zur erfolgreichen Bewältigung der Corona-Pandemie gehandelt wurde. Heute müssen wir feststellen, dass sich diese Hoffnung nicht vollumfänglich erfüllt hat. Leider ist es in Deutschland nicht gelungen, in der erforderlichen Geschwindigkeit eine ausreichend hohe Impfquote zu erreichen. Gleichzeitig hat sich mit Omikron eine neue Variante gebildet, bei der eine Impfung auch weiterhin vor schweren Krankheitsverläufen schützt, der Schutz vor einer Infektion im Vergleich zu den vorherigen Varianten jedoch herabgesetzt ist. Dennoch bleibt die Impfung das zentrale Instrument zur Bekämpfung der Pandemie. Wir müssen uns auch immer wieder vergegenwärtigen, welche im historischen Maßstab herausragende Leistung es war, innerhalb kürzester Zeit gerade durch wissenschaftliche Expertise aus Deutschland hochwirksame Impfstoffe zu entwickeln.

Nun schwebt über dem gesamten Infektionsgeschehen die Frage nach einer allgemeinen Impfpflicht. Die Politik, soviel steht fest, ist bei der Entscheidung in diesem Punkt und der Abwägung vieler medizinischer, aber eben auch gesellschaftlicher und sozialer Faktoren wahrlich nicht zu beneiden. Der Ethikrat etwa empfiehlt mehrheitlich eine Ausweitung der Impfpflicht auf wesentliche Teile der Bevölkerung, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, lehnt eine allgemeine Impfpflicht ab, Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery wiederum ist dafür. Daran sieht man schon, wie vielschichtig die Debatte ist.

Immunisierung für Beschäftigte im Gesundheitswesen

Aus rein medizinischer Sicht ist die Sache klar: Ohne eine hohe Impfquote werden wir noch länger eine Geisel der Pandemie bleiben. Ich bin unverändert der Meinung, dass für Beschäftigte im Gesundheitswesen die vollständige Immunisierung zum Berufsbild gehört, ebenso wie ein Führerschein für LKW-Fahrer unverzichtbar ist. Vor diesem Hintergrund haben wir an der Universitätsmedizin Essen bereits vor Wochen entschieden, nur noch geimpftes Personal einzustellen – wohlwissend, dass diese Regelung tief in die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen hineinreicht. Aber die Verantwortung für unsere Patientinnen und Patienten sowie für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiegt aus unserer Sicht einfach schwerer. Nicht zuletzt die mittlerweile von der Politik beschlossene Impfpflicht für Personal in der Pflege und im Gesundheitsbereich bestätigt uns darin, dass wir damit schon frühzeitig den richtigen Weg eingeschlagen haben.

Gesamtgesellschaftlich betrachtet ist die Sache allerdings deutlich komplexer. Ich frage mich, warum in Ländern wie Spanien, Israel oder Portugal die Impfquote so viel höher ist als bei uns. Zweifellos sind in Deutschland Kommunikations- und Organisationsfehler gemacht worden. Das allein kann aber nicht der Grund sein, denn kein Land hat während der Pandemie immer die exakt richtigen politischen Entscheidungen getroffen. Vielmehr macht die Pandemie gesellschaftliche Gräben und Verwerfungen sichtbar, die schon lange vorhanden waren. Corona ist Kristallisations- und Kulminationspunkt einer auseinanderdivergierenden Gesellschaft, in der die gemeinsame Basis kleiner wird und in der schon seit Jahren ausgerechnet jene Werte immer weiter ins Hintertreffen geraten, die wir gerade jetzt so dringend benötigen: Verantwortung, Solidarität und Gemeinschaftssinn. Die gesellschaftliche Spaltung geht nicht von der Impfpflicht aus, sie hat beim Thema Impfen lediglich eine weitere Plattform gefunden.

Entscheidungskriterium: Folgen der Pandemie abmindern

Die Konsequenz lautet daher: Die Diskussion um eine Impfpflicht muss auf mögliche gesellschaftliche Frontstellungen zwischen geimpften und nicht geimpften Menschen keine Rücksicht nehmen. Diese existieren bereits und werden fortdauern, egal wie die Entscheidung der Politik aussieht. Einziges Entscheidungskriterium kann daher nur sein, die Folgen der Pandemie für die Gesellschaft abzumildern, medizinisch und damit eng verbunden auch ökonomisch und sozial. Die Suizidquote von Kindern und Jugendlichen ist laut einer Studie unserer Klinik für Kinderheilkunde während der zweiten Welle um das vierfache gestiegen – auch dies sind erschütternde, unmittelbare Folgen der Pandemie.

Ich schlage daher einen abgestuften Prozess vor: Zunächst muss mit einer noch größeren Kraftanstrengung alles versucht werden, um die Impfquote spürbar zu steigern. Der bundesweit beachtete Impfmarathon eines Duisburger Neurologen über die Weihnachtfeiertage mit einer relevanten Zahl an Erstimpfungen zeigt, dass dieses Potenzial bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist. Es gibt noch viele prinzipiell impfbereite Menschen, die zweifeln, aber durch maßgeschneiderte Informationen und niedrigschwellige Angebote überzeugt werden könnten. Zweitens muss die Politik klare Ziele mit klaren Konsequenzen und einem klaren Zeitplan formulieren. Dies kann zum Beispiel eine Impfquote von 80 oder 85 Prozent bis zum Frühjahr sein. Ein solches gesamtgesellschaftliches Ziel kann auch noch einmal Kräfte freisetzen und einen „Spirit“ generieren. Wenn dieses Ziel erreicht wird, kann auf eine allgemeine Impfpflicht verzichtet werden. Im anderen Fall muss die Politik dann im Sinne des Gemeinwohls für eine Impfpflicht votieren – eine Entscheidung, von der alle Gesellschaftsgruppen profitieren würden. Bis dahin muss die Zeit genutzt werden – für Information, den Dialog, weitere Angebote für Ungeimpfte. Aber auch für ganz praktische Fragen zur Kontrolle oder den Aufbau eines Impfregisters, das wir dringend brauchen. Ein reines Aussitzen der angestoßenen Diskussion zur Allgemeinen Impfpflicht ist allerdings keine Lösung, nur eine Vertagung.

