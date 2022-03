Politik : Unbekannte sägen Strommast bei NPD-Zentrum ab

Unbekannte haben in Eschede bei Celle an einem Waldweg einen Strommast nahe einem Treffpunkt der rechtsextremen NPD abgesägt. Die Stromleitung führe zu dem Treffpunkt, einem Bauernhof, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es werde ein politischer Hintergrund vermutet. Dritte seien nicht in Gefahr gewesen, weil die Leitung wegen eines Sturmschadens bereits seit Tagen stromlos geschaltet sei. Der Tatzeitraum erstreckt sich über die vergangenen sieben bis acht Tage. Der Staatsschutz ermittelt und sucht nach Zeugen.

