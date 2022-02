Krieg in der Ukraine : UN-Resolution gegen Russland scheitert im Sicherheitsrat

Die Annahme der vorbereiteten UN-Resolution gegen Russlands Ukraine-Einmarsch im Sicherheitsrat schien von vorne herein unmöglich. Wie erwartet legt Russland nun ein Veto gegen den Text ein.

Eine gegen Russlands Einmarsch in die Ukraine gerichtete Resolution ist im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Moskau legte bei der Abstimmung im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen am Freitag in New York wie erwartet ein Veto gegen den Text ein - China jedoch enthielt sich zusammen mit zwei weiteren Ländern. 11 Staaten des 15-köpfigen Rates stimmte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.