Angriff auf Ukraine : UN-Menschenrechtsbüro nennt gestiegene Opferzahlen

Weit mehr als 300 Zivilisten sollen bei den Angriffen auf die Ukraine bislang getötet worden sein. Die tatsächlichen Zahlen dürften weit höher liegen, schätzt die UN-Hochkommissarin für menschenrechte.

Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat in der Ukraine bis Donnerstag um Mitternacht den Tod von 331 Zivilisten dokumentiert. Darunter seien 19 Kinder gewesen, berichtete das Büro am Freitag in Genf. Zudem lägen verifizierte Informationen über 675 Verletzte vor, darunter 31 Kinder. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, be...

