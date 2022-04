Invasion Russlands : UN-Helfer: Ukrainer werden dem Verhungern preisgegeben

Schätzungen zufolge haben ein Drittel der Menschen in der Ukraine Sorge, nicht genug Essen für ihre Familie auftreiben zu können. Der Chef des Welternährungsprogramms schlägt Alarm.

In der Ukraine drohen nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) Menschen zu verhungern. So seien keine Hilfskonvois mehr in die Stadt Mariupol gelassen worden, seit sie vor zwei Wochen von russischen Streitkräften umzingelt wurde, sagte WFP-Chef David Beasley am Freitag nach einem Besuch in der Ukraine. „Es ist die eine Sache, wenn die Menschen un...

