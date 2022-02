Politik : Umweltministerin will Chemieparks in NRW überprüfen lassen

Mehrere Zwischenfälle im Chempark Leverkusen haben Sicherheitsfragen aufgeworfen. Die Umweltministerin will das zum Anlass für systematische Untersuchungen landesweit nehmen.

Nach Zwischenfällen im Chempark Leverkusen will Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) alle Chemieparks in Nordrhein-Westfalen systematisch überprüfen lassen. Dabei gehe es vor allem um das Sicherheitsmanagement und organisatorische Strukturen, teilte sie am Dienstag in Düsseldorf mit. Details würden derzeit mit den Bezirksregierungen geklärt. Im v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.