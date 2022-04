Landschaftsprogramm : Umweltminister will Biotope miteinander vernetzen

Landesumweltminister Olaf Lies (SPD) will die Biotope im Land besser miteinander vernetzen. Dabei komme den Landkreisen eine besondere Rolle zu, sagte der Minister am Montag bei einer Exkursion in Warpe (Landkreis Nienburg). „Wir müssen die Biotope miteinander vernetzen, auch mit Blick auf den Klimawandel, um resistente Arten zu haben, die auch überlebensfähig sind“, sagte Lies. Die Wanderung von Arten mache nicht vor Landkreisgrenzen halt. Das Landschaftsprogramm wolle aufzeigen, wo Orte mit besonderer Vielfalt und Qualität in ökologischer Hinsicht seien.

Im November vergangenen Jahres hatte die Landesregierung das neue Landschaftsprogramm verabschiedet. Dieses Programm soll das zentrale Planungsinstrument für die unteren Naturschutzbehörden sein, also die Landkreisen und kreisfreie Städte sowie die Region Hannover. Es liefert dem Umweltministerium zufolge mit detaillierten Karten und umfangreichen text...

