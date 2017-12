Rauswurf in Washington : Umstrittene Trump-Vertraute fliegt aus dem Weißen Haus

von Thomas J. Spang

erstellt am 14.Dez.2017 | 16:01 Uhr

Washington | Omarosa Onee Manigault-Newman (43) verließ das Weiße Haus nicht lautlos. Die ehemalige Kandidatin der Reality-Show Donald Trumps „The Apprentice“ bekam ihre Ausweise abgenommen und wurde von Beamten des Secret Service mit sanfter Gewalt zum Ausgang geleitet. Obwohl sie offiziell noch bis zum 20. Januar als Direktorin für Kommunikation im Amt ist. Stabschef John Kelly höchstpersönlich sorgte für das furiose Ende Omarosas, die kurz vor Weihnachten ihr Gastspiel im Weißen Haus beenden musste.

Dem Marine-General passte schon länger nicht, wie sich die langjährige Trump-Vertraute aufführte. Sie unterbrach Sitzungen, stauchte Mitarbeiter zusammen und spazierte an Kelly vorbei ins Oval Office. Im Frühjahr vergrätzte sie viele mit einem Foto-Shooting anlässlich ihrer Hochzeit mit dem Pastor John Allen Newman im Garten des Weißen Hauses.

Das Timing des Rauswurfs Omarosas konnte jedoch kaum schlechter gewählt worden sein. Ausgerechnet an dem Tag, an dem in Alabama afro-amerikanische Wähler durch eine Rekordbeteiligung die Kandidatur Trumps Senats-Kandidaten Roy Moore versenkten, musste die einzige hochrangige Schwarze im Weißen Haus ihr Büro räumen.

Das Ende der schillernden Trump-Vertrauten hebt die fehlende Beziehung des Präsidenten zu den Afro-Amerikanern in den USA hervor. 96 Prozent der Schwarzen in Alabama stimmten nicht zuletzt auch wegen seiner Politik für den Demokraten Doug Jones. Der ehemalige Parteichef der Republikaner Michael Steele, einer der wenigen Schwarzen in der Partei, sagt, es sei Teil des Portfolios Manigaults gewesen, sich um bessere Beziehungen zu den Schwarzen zu bemühen. „Entweder hatte sie nicht die Fähigkeit, den Präsidenten in die richtige Richtung zu bewegen, oder sie machte mit ihm gemeinsame Sache“.

Dem Vernehmen nach war Manigault nicht einverstanden damit, wie Trump auf die Fackelmärsche weißer Nationalisten nach Charlottesville reagierte. Auch die Unterstützung für Moore ging Omarosa nach Aussagen von Freunden gegen den Strich.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, spielt Differenzen und Berichte über eine Szene zum Abgang herunter. Sie sei nicht aus dem Weißen Haus geschleift worden. Omarosa verlasse ihren Posten freiwillig, „um anderen Möglichkeiten nachzugehen“. Trump selber twitterte seinem weiblichen Alter-Ego zum Abschied hinterher. „Danke Omarosa für Deinen Dienst! Ich wünsche Dir anhaltenden Erfolg!“

Thank you Omarosa for your service! I wish you continued success. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. Dezember 2017