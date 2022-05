Landtagswahlen : Umgang in Nord-Politik geht maßgeblich auf Grüne zurück

Die politische Kultur in Schleswig-Holstein ist aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein Verdienst seiner Partei. „Es ist kein Tabu mehr, miteinander zu reden - auch wenn man anderen politischen Lagern angehört“, sagte Habeck in Neumünster bei der Abschlusskundgebung der Grünen zur Landtagswahl am kommenden Sonntag. Auch die grünen Spitzenkandidatinnen Monika Heinold und Aminata Touré nahmen an dem Termin teil.

Habeck, der selber lange Minister in Sc...

