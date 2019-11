Im Osten wie im Westen : Umfrage: Jeder siebte Deutsche sieht Mauerfall kritisch

Jeder siebte Deutsche sieht einer Umfrage zufolge den Mauerfall vor 30 Jahren kritisch. Jeder Dritte könne sich nicht zwischen einer positiven oder negativen Bewertung entscheiden, ergab eine repräsentative Befragung des Meinungsforschungsinstituts Ipsos.

Avatar_shz von dpa

05. November 2019, 15:31 Uhr

Die Kritiker des Mauerfalls sind in Westdeutschland mit rund 15 Prozent ähnlich stark vertreten wie in Ostdeutschland mit 14 Prozent. Der Anteil der neutral eingestellten Bürger ist der Umfrage zufolge im Westen mit 32 Prozent etwas größer als im Osten (29 Prozent). Die Mehrheit der Befragten beurteilt den Fall der Mauer allerdings positiv, und zwar rund 54 Prozent im Westen und 57 Prozent im Osten.

Die Mauerfallkritiker im Westen klagten in der Befragung vor allem über die hohen Kosten und Steuern im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung. Teilweise störten sie sich auch an der vermeintlichen Mentalität der Ostdeutschen und äußerten Ansichten wie: Die Ostdeutschen «haben nichts dazugelernt» oder «sind nie zufrieden».

Die ostdeutschen Mauerfallkritiker bemängelten in erster Linie die Unterschiede bei Einkommen und Renten zwischen Ost und West. Einige gaben an, der Wegfall der Mauer sei Ursache für die Arbeitslosigkeit in ihrer Region. Andere nannten eine hohe Kriminalitätsrate oder eine hohe Zahl von Ausländern.

Bei der Frage nach dem Hauptgrund für ihre Einstellung wurden den Mauerfallkritikern keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Ipsos-Projektleiter Hans-Peter Drews sagte am Dienstag, die absolute Zahl dieser Gruppe von Befragten sei sehr gering, eine prozentuale Gewichtung der Antworten mache darum keinen Sinn. «Insgesamt zeigt unsere Umfrage, dass die Meinungen zum Mauerfall zwischen Ost- und Westdeutschen gar nicht so weit auseinanderliegen», stellte Drews fest.