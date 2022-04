Digitalisierung : Umfrage: Größter Digitalisierungs-Bedarf bei Verwaltung

In Sachen Digitalisierung herrscht offenbar große Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Das legt zumindest eine Umfrage nahe. Der größte Handlungsbedarf wird in der öffentlichen Verwaltung ausgemacht.

Bei der Digitalisierung verschiedener L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.