Vor der Landtagswahl : Umfrage: CDU in Bremen mit Abstand vor SPD 

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Bremen zieht die CDU der regierenden SPD in den Umfragen davon.

von dpa

21. Mai 2019, 20:37 Uhr

Im Bremen-Trend des Meinungsforschungsinstituts Insa für die «Bild»-Zeitung (Mittwoch) liegt die oppositionelle CDU bei 28 Prozent, die SPD von Bürgermeister Carsten Sieling nur bei 23 Prozent. Ein solches Ergebnis bei der Wahl am kommenden Sonntag wäre für die SPD, die seit 73 Jahren ununterbrochen in der Hansestadt regiert, ein schwere Schlappe. Eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition wäre nicht möglich. Stattdessen könnte die CDU womöglich knapp mit den Grünen regieren.

Laut Umfrage wären die Grünen mit 18 Prozent drittstärkste Kraft. Es folgen die Linke mit 11 Prozent und die FDP sowie die AfD mit je 6 Prozent. Auch bei Infratest dimap und der Forschungsgruppe Wahlen lag die CDU vergangene Woche vorn - allerdings knapper: Bei Infratest 3 Prozent, bei der Forschungsgruppe 1,5 Prozent.

Laut Insa wäre rechnerisch ein Bündnis aus CDU und SPD mit zusammen 51 Prozent möglich. Dies hat Regierungschef Sieling allerdings vor kurzem ausgeschlossen. Für Schwarz-Grün würde es knapp reichen (46 Prozent). Ansonsten kämen ein Bündnis von CDU, Grüne und FDP (52 Prozent) oder Rot-Rot-Grün (52 Prozent) infrage. Die Grünen hätten somit eine zentrale Position bei der Regierungsbildung.

Im Vergleich zur Wahl 2015 würde die SPD fast zehn Prozentpunkte einbüßen, damals hatten die Genossen 32,8 Prozent erreicht. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder könnte sich um 5,6 Punkte steigern, damals waren es 22,4 Prozent. Der 58-jährige Software-Unternehmer ist erst seit einem Jahr in der CDU. Die in Bremen ohnehin starken Grünen würden knapp 3 Punkte zulegen (2015: 15,1 Prozent). Die Linke erreicht laut Umfrage eineinhalb Punkte mehr als vor vier Jahren. Die FDP würde etwas einbüßen (2015: 6,6 Prozent), die AfD nur knapp dazu gewinnen (2015: 5,5 Prozent).

Bremen ist das kleinste deutsche Bundesland - und trotzdem könnte der Ausgang der Bürgerschaftswahl Folgen für die Bundespolitik haben. Fährt die SPD schwere Verluste bei der Europawahl und in ihrem Stammland Bremen ein, könnte das die Bundesspitze um Parteichefin Andrea Nahles in schwere Bedrängnis bringen. Die Bundes-SPD lag in jüngsten Umfragen nur noch bei 16 Prozent. Auch die große Koalition mit der Union könnte dann in Gefahr geraten.