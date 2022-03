Politik : Ukrainische Generalkonsulin lobt „riesige Solidarität“

Die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf, Iryna Schum, hat sich bei den Menschen in Nordrhein-Westfalen für eine große Welle der Hilfsbereitschaft bedankt. „Jeden Tag erreichen uns Hunderte Fragen nach Möglichkeiten, jede Art von Hilfe zu leisten. Uns sprechen sehr viele Familien an, auch deutsche, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen“, sagte Schum der „Rheinischen Post“ (Mittwoch).

Es gebe Menschen, die ihr Haus zur Unterbringung von Flüchtenden anböten. Andere würden gern Hilfe insbesondere für Kinder leisten. „Und viele fragen, ob sie Hilfsgüter bringen können. Wir versuchen, solche Angebote an Hilfsorganisationen weiterzuleiten. Es ist wirklich eine riesige Solidarität“, sagte Schum. Ihren Angaben zufolge wohnt jeder fünfte Uk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.