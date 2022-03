Humanitäre Krise : Ukraine: Welternährungsprogramm warnt vor Nahrungsknappheit

Nicht nur der Krieg, auch fehlende Lebensmittel und Trinkwasser stellen eine Bedrohung für die Menschen in der Ukraine dar. Das UN-Welternährungsprogramm koordiniert erste Hilfen.

Im Ukraine-Krieg wächst die Sorge, dass Nahrungsmittel und Trinkwasser an einigen Orten des osteuropäischen Landes knapp werden könnten. „Die Lage für die Menschen in der Ukraine hat sich durch die erbitterten Kämpfe dramatisch zugespitzt“, sagte Martin Frick, Direktor des UN-Welternährungsprogramms (WFP) in Deutschland, den Zeitungen der Funke-Medien...

