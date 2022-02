Politik : Ukraine: Stadt Gütersloh vermeldet Zunahme an Asylanfragen

Die Stadt Gütersloh vermeldet nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eine Zunahme bei den Nachfragen zum Thema Asyl. Dabei geht es um Ukrainer, die in Gütersloh Verwandte oder andere Kontakte haben, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Jede Anfrage würde beantwortet so die Auskunft der Stadt, die zudem auf die Hinweise des Auswärtigen Amtes in Berlin verwies.

