Interview mit Bielefelder Friedensforscher : Ukraine-Russland-Krieg: Ist nur noch ein kalter Frieden möglich?

Gibt es noch Hoffnung auf einen Frieden im Ukraine-Russland-Krieg? Der Bielefelder Konfliktforscher Prof. Andreas Zick glaubt erst in ferner Zukunft daran. Dann werde Europa in einem „kalten Frieden“ analog zum Kalten Krieg leben – mit viel Misstrauen und ständigen Kontrollen. Der Direktor des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) glaubt, dass die russische Aggression auch nach dem aktuellen Konflikt nicht an den Grenzen enden wird – andere Länder müssten künftig in Angst geraten.

Herr Prof. Andreas Zick, der Krieg in der Ukraine wird immer grausamer. Der russische Kriegstreiber Wladimir Putin zerstört Städte und rückt weiter in Richtung der Hauptstadt Kiew vor. Ein Frieden scheint derzeit unerreichbar zu sein, oder? Ja, angesichts der Bombardierung der Städte rückt ein Frieden in weite Ferne. Aber: Es gibt verschiedene Formen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.