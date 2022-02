Ist Putin diplomatisch zu stoppen? : Ukraine-Krise: Steinmeier und Scholz beim Doppelpass

Während Kanzler Olaf Scholz mit Präsident Wladimir Putin am langen weißen Tisch in Moskau verhandelt, ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Staatsbesuch in Lettland. Scholz und Steinmeier kennen sich lange. Das hilft vielleicht gerade.

Bundespräsident Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender werden in Lettland mit offenen Armen empfangen. Es ist ein seit langem geplanter Staatsbesuch zum 100. Geburtstag der lettischen Verfassung. Steinmeier, selbst Jurist und historisch interessiert, wird hier Gastredner einer Tagung sein. Es wäre eigentlich keine Reise von besonderem öffentlichen ...

