Kommentar zu Flüchtlingen : Ukraine-Krieg: Gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge?

Die Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine ist riesengroß. Damit dass so bleibt, darf Politik sich nicht von Gefühlen leiten lassen.

In den sozialen Medien ist eine hässliche Debatte entbrannt. Angesichts der grenzenlosen Bereitschaft von Polen und Ungarn, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, reibt sich mancher in Erinnerung an die Debatten der letzten Jahre verwundert die Augen. Ist es der gleiche ungarische Präsident Orban, der sich seit Jahren energisch gegen Flüchtling...

