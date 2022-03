Migrationsforscher im Interview : Ukraine-Krieg: Größte Flüchtlingswelle der Welt seit 1945 droht

Immer mehr Menschen verlassen wegen des Ukraine-Krieges ihr Land. Das ist erst der Anfang, sagt der Migrationsforscher Gerald Knaus. Der Osteuropa-Experte rechnet mit der größten Flüchtlingswelle der Welt seit 1945. Er erklärt auch, warum den Deutschen die Ukrainer als Flüchtlinge so willkommen sind - und fordert, dass die Deutschen in dieser Krise in den Dimensionen der Berliner Luftbrücke von 1948 denken sollten.

Herr Knaus, wegen des Kriegs sind bereits mehr als hunderttausend Ukrainer nach Deutschland gekommen. Rechnen Sie mit der größten Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa? Ja, das wird es ganz sicher – und das ist ja erst der Anfang. Allein in einer Woche sind eine Million Menschen gekommen, das sind so viele Flüchtlinge wie im Bosnienkri...

