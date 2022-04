Bundespräsident : Ukraine-Krieg-Gespräche: Steinmeier reist nach Finnland

1300 Kilometer - so lang ist die Grenze, die Finnland mit Russland hat. Die „Zeitenwende“, von der in Deutschland die Rede ist, setzt auch dort ein. In dieser Situation reist der Bundespräsident nach Helsinki.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist heute Freitag zu einem eintägigen Besuch nach Finnland. Bei seinen Gesprächen soll es vor allem um den Krieg in der Ukraine gehen. Steinmeier trifft sich am Vormittag in der Hauptstadt Helsinki mit Präsident Sauli Niinistö. Die beiden Staatsoberhäupter wollen später im finnischen Parlament auch eine Videoa...

