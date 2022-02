Definition : Ukraine-Konflikt: Was sind Separatisten?

Mit der Anerkennung der prorussischen Separatisten in der Ost-Ukraine provoziert Russlands Präsident Putin die Welt. Was genau bedeutet das Wort Separatismus?

Russlands Präsident Putin hat die separatistischen „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine anerkannt. Aber – was sind eigentlich Separatisten? Was sind Separatisten? Das Wort leitet sich von „separare“ her, dem lateinischen Wort für „trennen“. Separatisten sind also politische Akteure, die Gebiete von einem souveränen Staat abtrenne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.