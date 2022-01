Konflikt : Ukraine: Johnson kündigt mehr militärisches Engagement an

Großbritannien hat derzeit etwa 1200 Soldaten in Estland, der Ukraine und Polen stationiert. Boris Johnson erwägt, diese Zahl zu verdoppeln.

Großbritannien will angesichts der Spannungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sein militärisches Engagement in Osteuropa ausweiten. Premierminister Boris Johnson erwäge, die Zahl britischer Soldaten in der Region zu verdoppeln und Estland Waffen zur Verteidigung zu liefern, teilte die britische Regierung am Samstagabend mit. Außenminister...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.