Russsische Invasion : Ukraine erhält von Deutschland 500 Strela-Luftabwehrraketen

2700 Strela-Luftabwehrraketen aus ehemaligen NVA-Beständen sind zugesagt, 500 davon wurden nun geliefert. Die Übergabe soll in Polen erfolgt sein.

Die Ukraine hat von Deutschland 500 Luftabwehrraketen vom Typ Strela erhalten. Die Waffen wurden bereits am Donnerstag übergeben, heißt es aus ukrainischen Regierungskreisen. Darüber berichtete zuerst die „Welt am Sonntag“. Der Zeitung zufolge sei die Übergabe in Polen erfolgt. Eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums sagte, aufgrund von „o...

