ZDF-Talk „Lanz“ : Ukraine-Botschafter wirft Bundesregierung Gleichgültigkeit vor

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat der Bundesregierung nach dem russischen Angriff auf sein Land „Kälte und Gleichgültigkeit“ vorgeworfen.

„Jede Bitte, uns jetzt zu helfen, wurde einfach abgeschmettert. Das ist sehr traurig. Ich kann nicht verstehen: Wie kann man so kaltherzig und stur bleiben“, sagte Andrij Melnyk in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Der ukrainische Botschafter in Deutschland sei am Donnerstag „von einigen Ministern“ empfangen worden und habe militärische Ausrüstung und Kr...

